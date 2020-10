DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag

15.10.2020 / 13:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR GERRY WEBER International AG: BaFin billigt Prospekt zur Zulassung neuer Aktien zum Börsenhandel / Börsenzulassung und Wiederaufnahme des Handels in Kürze erwartet (Halle/Westfalen, 15. Oktober 2020) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den Prospekt zur Zulassung von insgesamt 1.251.861 neuen Aktien der GERRY WEBER International AG, GWI, (WKN: A255G3, ISIN: DE000A255G36) zum Börsenhandel gebilligt. Bei den zuzulassenden Aktien handelt es sich um 1.211.861 neue Aktien, die im Rahmen der Restrukturierung der GWI durch zwei ordentliche Kapitalerhöhungen geschaffen wurden, sowie um 40.000 neue Aktien aus bedingtem Kapital, die zukünftig im Falle von Wandlungen unter den ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der GWI ausgegeben werden können. Die Gesellschaft rechnet in Kürze mit der Zulassung der neuen Aktien aus den Kapitalerhöhungen sowie der neuen Aktien aus bedingtem Kapital zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse Düsseldorf und mit der Wiederaufnahme des Handels in den Aktien der GWI. Der Vorstand Mitteilende Person:

Florian Frank

Mitglied des Vorstands

Tel.: +49 5201 185-140

