Zum 01.10.2020 hat Erik Aardalsbakke bei der AIG Europe S.A. Direktion für Deutschland die Rolle des Head of Client and Broker Engagement übernommen. In dieser Funktion ist er für die Leitung der Vertriebsteams und die Weiterentwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie für die DACH-Region verantwortlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...