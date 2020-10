… vorbörslich klar im Plus.



WALGREENS BOOTS ALLIANCE, ein US-amerikanischer Betreiber von Drugstores und entsprechendem Großhandel, steigerte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 2,3 %. Beim operativen Ergebnis lag man aber rund 28 % hinter dem Wert aus dem Vorjahr bei 1,1 Mrd. $, was im Prinzip Covid-19 zugeschrieben wird.



Im laufenden Geschäftsjahr will WALGREENS BOOTS ALLIANCE die bereinigten Ergebnisse im unteren einstelligen Prozentbereich verbessern.



Mit vorbörslich 36,90 $ (+ 2,8 %) ergibt sich seit Jahresbeginn ein Kursverlust von rund 38 %. Die Aktie notiert weiterhin unter dem März-Tief (40,52 $).



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



