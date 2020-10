DJ Regierung lobt Verlängerung von Ausnahmeregelungen für Beihilfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine von der EU-Kommission beschlossene Verlängerung der Ausnahmeregelungen für staatliche Beihilfen bis zum 30. Juni 2021 als wichtigen Beitrag in der Corona-Krise begrüßt. "Die frühzeitige Verlängerung der Ausnahmeregelungen durch die Europäische Kommission war ein besonderes Anliegen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft", erklärten Finanz- und Wirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Mitteilung. "Sie stellt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Exportwirtschaft in der aktuellen Krise dar."

Aufgrund fehlender Absicherungsmöglichkeiten für "marktfähige Risiken" seitens der privaten Versicherungswirtschaft seien Exporteure in der aktuellen Situation in besonderem Maße auf staatliche Absicherungsmöglichkeiten in diesem Bereich angewiesen. Diese stünden nun weiterhin zur Verfügung. Ursprünglich hatten die Ausnahmeregelungen zum Ende des Jahres auslaufen sollen.

