Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 174,74 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche, so die Börse Stuttgart.Bis Mittwochmorgen habe der Euro-Bund-Future um die Marke von 175 Prozentpunkten gependelt, bevor er gegen Mittag einen Ausbruchversuch gestartet sei, der ihn bis auf ein Niveau von 175,49 Prozentpunkten gehoben habe. ...

