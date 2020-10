Der Futurepreis für Baumwolle liegt nach einem dynamischen Anstieg in den vergangenen Wochen fast wieder auf dem Niveau, welches er vor dem Corona-Crash Ende Februar 2020 hatte. Das bisherige Jahreshoch hatte Baumwolle am 13.01.2020 bei 0,7153 US-Dollar je Pfund erreicht.Zuletzt hatten sich erholende Ölpreise stützend auf die Baumwollpreise ausgewirkt. Dann entschwand der Wort-Case durch die relativ schnelle Erholung der chinesischen Volkswirtschaft wieder, wobei auch die chinesischen Importe aus den USA im Rahmen des Phase-1-Abkommens Wirkung zeigten. In der aktuellsten Prognose hat das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) die chinesischen Importe für die Saison 2020/21 um 500.000 auf 9,5 Mio. Ballen erhöht.

