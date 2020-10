Der Ton wird schärfer in der Pandemie. Und bedrohlicher. "Leider sind wir auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum, gerade in den Großstädten ist die Herausforderung sehr, sehr groß", so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Man müsse jetzt klug und umsichtig bleiben, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. "Wenn wir aber nichts tun und nicht aufpassen, läuft es unweigerlich in diese Richtung."Lockdown! Schon wieder! Vielen Menschen steckt der erste noch in den Knochen. Doch die Zahl der Neuinfektionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...