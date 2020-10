Das hatte man schon nach dem 2. Quartal signalisiert. Grund: Rückgang der Nachfrage aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie. In Q3 ist deshalb ein Verlust von 2,12 Mrd. € angefallen. Beim bereinigten EBIT hat BASF dagegen mit 581 Mio. € zwar nur die Hälfte des Vorjahreswertes verdient, aber das Zweieinhalbfache des coronabelasteten zweiten Quartals. Der Umsatz schrumpfte währungsbedingt um 5 % auf 13,8 Mrd. €. Für das Gesamtjahr peilt BASF 57 bis 58 Mrd. € an, was einem Minus von 3 % zum Vorjahr entsprechen würde. Das EBIT vor Sondereinflüssen soll bei 3 bis 3,3 Mrd. € liegen. Das geht im Coronajahr 2020 in Ordnung.



