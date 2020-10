Die Angst an den Märkten ist zurück. Dementsprechend geht es im heutigen Handel querbeet durch alle Assetklassen bergab. Die zuletzt relativ robusten Ölpreise geben ebenfalls deutlich nach und so taumeln auch die Aktien des Energieriesen Royal Dutch Shell nach unten. Die Dividendenperle verliert aktuell mehr als vier Prozent. Ohnehin zeigte sich die Shell-Aktie in den vergangenen Handelstage relativ schwach, nachdem der Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend bei 11,60 Euro scheiterte. Nun rücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...