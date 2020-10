Bullhorn baut mit GermanPersonnel sein Partner-Ökosystem in der DACH-Region weiter aus

Bullhorn, Anbieter von cloud-basierter CRM- und Betriebssoftware für Personaldienstleister, geht eine strategische Partnerschaft mit dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen GermanPersonnel ein, das sich auf Stellenerstellung und -verteilung spezialisiert hat. Mit der strategischen Partnerschaft bieten die beiden Multi-Tenant-SaaS-Anbieter für den Bereich Recruitment für Personaldienstleister eine gemeinsame Lösung in der DACH-Region an. Mit dieser kombinierten Lösung erhalten Personaldienstleister ein global führendes Front-Office (Bullhorn) und eine Lösung für programmatische Stellenerstellung und -verteilung für Personaldienstleister (GermanPersonnel). Personaldienstleistern können so ihre Unternehmen effizienter skalieren, indem sie sichere, personalisierte und flexible Lösungen einsetzen.

Diese Partnerschaft ist nur ein Beispiel für das erweiterte Engagement von Bullhorn in der DACH-Region, in der das Unternehmen verstärkt regionale Kundenzuwächse verzeichnet und aus diesem Grund auch die internen Ressourcen in der Region weiter ausbaut. Mit Rechenzentren in Frankfurt und insgesamt fünf Partnern in der DACH-Region bietet Bullhorn Personaldienstleistern qualitativ hochwertige, cloud-basierte und skalierbare Software, die mit Speziallösungen von lokalen Anbietern wie z.B. GermanPersonnel kompatibel ist. Um die lokale Präsenz weiter zu stärken, wird Bullhorn in weitere Ressourcen in der DACH-Region investieren und im Laufe des nächsten Jahres sein deutschsprachiges Team vor Ort verdoppeln.

Bei Bullhorn und GermanPersonnel haben Kundenbedürfnisse stets oberste Priorität. Gemeinsames Ziel ist es, über Technologielösungen Routineaufgaben zu automatisieren, damit Personaldienstleistern mehr Zeit für den Aufbau persönlicher Beziehungen und Raum für kreative Innovationen bleibt. Personaldienstleister können durch diese Partnerschaft, ihren Tech Stack individuell und ihre Bedürfnisse entsprechend aufzusetzen.

Die Kombination der Lösungen der beiden Unternehmen ermöglicht es Bullhorn-Kunden, eine doppelte Eingabe von Daten zu vermeiden und die neu gewonnene Zeit zum Ausbau ihres Unternehmens und in die Pflege von Kandidatenbeziehungen zu investieren. Mithilfe dieser Lösungen für Stellenerstellung, Distribution und Bewerbermanagement können Personaldienstleister mehr Zeit in den Ausbau ihrer Talent-Pools investieren und profitieren somit von steigender Effizienz und Produktivität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Durch die Zunahme von Home Office und die räumliche Trennung von Arbeitskräften seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist es nun wichtiger denn je, Personaldienstleister mit leistungsstarken Multi-Tenant- und cloud-basierten Softwarelösungen auszustatten. Obwohl viele Lösungsanbieter erweiterbare Lösungen anbieten, liefern On-Premise oder Client-Server Architektur-Modelle keine ausreichende Möglichkeit, Prozesse und Abläufe zu personalisieren oder zu skalieren, um produktiv aus der Ferne zu arbeiten und doch werden genau diese Faktoren in der Zukunft für Personaldienstleister erfolgsentscheidend sein, um ihre Produktivität sowohl unter normalen als auch unter atypischen Bedingungen weiter zu steigern.

Personaldienstleister, die aktuell noch von VPN-Verbindungen abhängig sind, um auf ihre On-Premise Front- und Backoffice-Lösungen zuzugreifen, werden bald an ihre Grenzen stoßen und langfristig nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben können.

Das Applicant Tracking System (ATS) von Bullhorn basiert auf der flexiblen und personalisierbaren Plattform von Bullhorn, die seit ihrer Markteinführung im Jahr 1999 bereits vollkommen cloud-basiert ist. Mit dem ATS von Bullhorn können Personaldienstleister sich sicher sein, dass ihre Teams weltweit die gleichen Informationen sehen, egal wo sich die Mitarbeiter zu gegebenem Zeitpunkt befinden. Bullhorn wird bereits von einigen der größten Personaldienstleister in Deutschland sowie von einer stark ansteigenden Zahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der DACH-Region genutzt. Des weiteren verfügt Bullhorn über den größten auf die Recruitment-Branche spezialisierten Partner-Marketplace auf dem Markt. Mit mehr als über 100 eingebauten Integrationen ist Bullhorn besonders geeignet die Bedürfnisse des DACH-Marktes. Um regionale Bedürfnisse in Zukunft besser zu erfüllen arbeit Bullhorn verstärkt mit lokalen Partnern, die sowohl über eine tiefgreifende regionale Expertise als auch über eine leistungsstarke und leicht zu bedienende Lösungen verfügen.

Die GermanPersonnel e-search GmbH ist ein Tech-Unternehmen und steht für performancebasiertes Recruiting über zielgruppenrelevante und reichweitenstarke Medienkanäle. Mithilfe der Produkte PERSY und PARTS of PERSY schafft GermanPersonnel für jede Unternehmensbranche, -größe und -form einen deutlichen Bewerberzuwachs.

GermanPersonnel wurde 2002 von CEO Marco Kainhuber gegründet und hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für Recruiting-Lösungen entwickelt.

Peter Linas, Chief People Officer und EVP, Corporate Development und Internationales bei Bullhorn, ist begeistert von den Möglichkeiten, die diese einzigartige Partnerschaft für Kunden in der DACH-Region bringt: "Hier bei Bullhorn haben wir immer wie eine Familie gearbeitet und wir freuen uns sehr, GermanPersonnel in unsere Partnerfamilie mit aufzunehmen. Durch die enge Zusammenarbeit ist es uns möglich, eine hochqualitative Cloud-Lösung anbieten zu können, die den Recruitment-Zyklus von Personaldienstleistern in der DACH-Region verbessert und erstklassige Unterstützung bei der Erstellung und Verteilung von Stellenanzeigen ermöglicht. Bei Bullhorn nehmen wir jede einzelne Kundenbeziehung sehr ernst. In den 20 Jahren, die wir nun auf dem Markt sind, haben wir Innovationen, Kundenservice und Kundenzentriertheit stets in den Vordergrund unseres Handelns gestellt."

"Die digitale Transformation der Personaldienstleistungsbranche wird durch die Corona-Krise beschleunigt", sagt Marco Kainhuber, CEO von GermanPersonnel. "Die Gewinner dieser Transformation werden die Personaldienstleister sein, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette alle Services angefangen bei der Schichtplanung von Einsatzunternehmen hin zur Rekrutierung der Mitarbeiter und allen dort anfallenden Aufgaben in einer Cloud-Lösung managen. Der Versuch, dabei veraltete System-Monolithe in die Cloud zu schieben, wie es manche reflexhaft versuchen, ist fehleranfällig und zu unflexibel. Stattdessen sind Modularität, Skalierbarkeit und Schnittstellen entscheidend, damit Prozesse optimiert werden können und die Kostenstruktur im Rahmen bleibt."

Zusammen verfügen GermanPersonnel und Bullhorn über jahrzehntelange Erfahrung im Vertrieb von SaaS-Lösungen in der Recruiting-Branche. Aus diesem Grund sind sich die beiden Anbieter sicher, dass das gemeinsame Produktangebot den Mehrwert für den Kunden um ein Vielfaches steigern wird.

Weitere Informationen zur gemeinsamen Integration für Recruiting-Agenturen finden Sie unter: https://www.bullhorn.com/de/germanpersonnel/.

Über GermanPersonnel

Wir unterstützen Sie als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für Recruiting in den Bereichen Stellenerstellung und -verteilung. Mit Hilfe unseres datenbasierten Kampagnenmanagements und unserer jahrelangen Expertise setzen wir Ihr Recruiting-Budget so ein, dass Sie die besten Ergebnisse erwarten können. Wir erreichen die passenden Kandidaten, mit der richtigen Botschaft, zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Recruiting-Plattformen.

Mit unseren eigenen, innovativen Software-Lösungen PERSY und PARTS of PERSY schaffen wir für jede Unternehmensbranche, -größe, und -form einen deutlichen Bewerberzuwachs. Von der Erstellung der Stellenanzeige bis zur Verwaltung der eingegangenen Bewerbungen ein guter Prozess ist schlank, schnell und einfach.

Die Stellenerstellung und Stellenveröffentlichung in PERSY sind darauf ausgelegt, Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern und zu beschleunigen. So optimieren Sie Ihren Recruiting-Prozess, sparen Zeit, Geld und unnötigen Verwaltungsaufwand. Unsere programmatische Lösung PARTS of PERSY wird über Schnittstellen an Ihre Verwaltungssoftware angebunden und ermöglicht so eine automatische Stellenveröffentlichung.

Gegründet wurde die GermanPersonnel e-search GmbH 2002 von Marco Kainhuber in Unterhaching bei München. Heute arbeiten bei GermanPersonnel über 80 Mitarbeiter für namenhafte Kunden wie Adecco, DEKRA, Gustoso Gruppe, Randstad, Unique Personalservice und XING.

Weitere Informationen unter: www.germanpersonnel.de

Über Bullhorn

Bullhorn ist weltweiter Marktführer im Bereich der Software für die Personalvermittlungsbranche. Mehr als 11.000 Unternehmen nutzen Bullhorns Cloud-basierte Plattform, für ihre Vermittlungsprozesse von Anfang bis Ende. Bullhorn hat Niederlassungen auf der ganzen Welt, ist inhabergeführt und beschäftigt weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter. Für weitere Informationen können Sie unsere Website www.bullhorn.com/de besuchen oder uns auf Twitter @BullhornDE folgen.

