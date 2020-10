Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die ODDO BHF Gruppe und Landolt & Cie SA geben heute ihren Zusammenschluss bekannt, so ODDO BHF in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA wird diese Allianz eine echte strategische Partnerschaft mit den Teams von Landolt & Cie schaffen und die Schweiz neben Frankreich und Deutschland mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro zur dritten Säule der Entwicklungsstrategie der ODDO BHF Gruppe machen. Pierre Landolt und Thierry Lombard werden Aktionäre und Partner in den Gremien der ODDO BHF Gruppe. ...

