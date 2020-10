Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Deutschland ist der DAX tiefrot unterwegs. Und auch von der Wall Street schient heute keine Hilfe zu kommen. Die großen US-Indizes sind deutlich im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Morgan Stanley, United Airlines, Ryanair, TikTok, Fastly und Alibaba. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.