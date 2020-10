Die BASF folgt BAYER. Die zwei größten Chemiekonzerne haben in den letzten 10 Tagen bitter enttäuscht. Ergänzend zu BAYER nun auch die BASF. Beide erreichten damit in der Gesamtbewertung fast den Ausgangspunkt in der Coronakrise. Für BAYER haben wir die Ziele deutlich reduziert. Für die BASF genügten die wenig aussichtsreichen Perspektiven des Chefs persönlich, Dr. Brudermüller. Denn: 2,8 Mrd. € Abschreibungen betreffen nicht die Kasse, aber die Bilanz. Darin stecken vor allem die Abschreibungen auf Goodwill, die im Zuge von Firmenkäufen entstanden waren. Weitere 2,5 bis 3 Mrd. € Risiken dieser Art unterstellen wir noch. Der Aufhänger für uns war bekanntlich: Ohne eine Neugliederung des Konzerns gewinnt BASF mit Sicherheit keinen neuen Bewertungsansatz mit echter Wachstumsprämie.



