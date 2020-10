New York (ots/PRNewswire) - Ipsos MMA, Inc. (Marketing Management Analytics), ein Unternehmen von Ipsos, das führend dabei ist, anderen Unternehmen dabei zu helfen, den Wert ihrer Investitionen in Marketing, digitale Medien, Social Media, Abläufe und Werbung besser zu verstehen und zu optimieren, gab heute seine fortgesetzte globale Expansion bekannt, um Kundenpartnerschaften und Datenbeziehungen in den Regionen EMEA und APAC besser zu betreuen. Pat Cummings, CEO von Ipsos MMA, bestätigt: "Wir haben beschlossen, unsere Führungsrolle und Präsenz wesentlich auszubauen, um beide Regionen zu fördern. Ich möchte drei spannende Entwicklungen hervorheben, die mit dieser Entscheidung einhergehen."Todd Gustafson, EVP, Chief Analytics and Operations Officer von MMA, wechselt nach London, um die EMEA-Vorgänge von Ipsos MMA zu erweitern. Währen seiner vergangenen 10 Jahre bei Ipsos MMA hat Gustafson eine entscheidende Rolle dabei gespielt, den Wandel des Unternehmens zu seiner einheitlichen Marketingmessungs- und Optimierungsplattform zu ermöglichen. Durch seine detaillierte Kenntnis des Unternehmens und sein Know-how bezüglich kundenorientierter Analysen wird Ipsos MMA in der Lage sein, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten und unsere globalen Geschäftstätigkeiten in EMEA zu optimieren, während wir unsere Expansion fortsetzen.Craig Glusick, Vice President, EMEA wird sich Todd Gustafson in London anschließen. Glusick ist bereits in London ansässig und wird eng mit Gustafson zusammenarbeiten, um die EMEA-Kundenpartner von Ipsos MMA und das Wachstum des Teams zu unterstützen. Glusick kommt von GSK zu MMA. Bei GSK war er in den vergangenen 9 Jahren Director of Analytics für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Davor war er 9 ½ Jahre als Strategy Consultant bei Accenture tätig. Er bereichert das Team mit mehr als 20 Jahren Erfahrung sowie umfangreiche Kundenexpertise und einem tiefgehenden Fachwissen bezüglich der effektiven Umsetzung einheitlicher Marketing-Management-Plattformen.Diane Ma, VP of Consulting, hat sich Ipsos MMA angeschlossen, um die globale Kundenberatung und APAC-Kunden zu unterstützen. Diane Ma kommt von Kantar Analytics zu Ipsos MMA. Bei Kantar Analytics leitete sie als Partnerin große Kundenanalyse-Initiativen. Davor war sie bei Millward Brown als Director of Analytics tätig. Ma verfügt über eine tiefgehende Kenntnis, wie auf effektive Weise Medien und Analysen genutzt werden können, um Einblicke in einen messbaren Nutzen umzuwandeln. Ihre Muttersprache ist Mandarin und sie verfügt über direkte Erfahrung bezüglich der Arbeit mit Unternehmen in China und anderen APAC-Ländern, wo sie Kunden geholfen hat, durch Analysen rentables Wachstum zu erzielen.Informationen zu Ipsos MMAIpsos MMA ist ein 1989 gegründetes globales Analyse-Beratungsunternehmen, das durch seine zukunftsgerichteten datengestützten Analyse-, Software- und Beratungslösungen Unternehmen dazu befähigt, höhere Umsätze und Betriebsgewinne zu erzielen. Ipsos MMA hat seinen Hauptsitz in New York, NY und gehört zum weltweit führenden Marktforschungsunternehmen Ipsos, das weltweit an mehr als 80 Standorten mit wichtigen Niederlassungen vertreten ist. Weitere Informationen zu Ipsos MMA finden Sie auf: http://www.mma.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312396/bio_todd_gustafson.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1312395/Craig_Glusick.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1312397/bio_diane_ma.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/198379/marketing_management_analytics_logo.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Patrick Cummings(Pat.Cummings@ipsos.com) oder Lisa Foster (Lisa.Foster@ipsos.com)Original-Content von: Marketing Management Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122092/4735434