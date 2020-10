Im Rahmen der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" beteiligte sich Frank Thelen schon früh an dem Suppen-Startup Little Lunch. Jetzt folgt der Exit: Little Lunch geht an den niederländischen Lebensmittelkonzern Wessanen. 2015, ein Jahr nach der Gründung, stellten die beiden Brüder Daniel und Denis Gibisch ihr Startup Little Lunch bei der Gründershow die "Die Höhle der Löwen" vor. Mit Erfolg: Mit Frank Thelen und Judith Williams investierten am Ende gleich zwei "Löwen" in das auf Bio-Suppen spezialisierte Jungunternehmen. Das Gründerduo erhielt 150.000 Euro. Dafür bekam Thelen 20 Prozent, Williams erhielt 10 P...

