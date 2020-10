... Pandemie-Bekämpfung. Die Finnen haben dies angekündigt: Ein System für automatisches Temperatur-Screening. Basierend auf Wärmebildkamera und insbesondere geeignet für größere Unternehmen, Organisationen. Die Körpertemperatur z.B. ankommender Beschäftigter kann vom System mit einer Genauigkeit von +/- 0,3 Grad Celsius ermittelt werden. Im Bedarfsfall schickt es anschließend eine Info an die betreffende Person.



Derartige Systeme inklusive einer Ermittlung von Personendaten (Gesichtserkennung) bleiben auch im Zeichen der Pandemie in westlich orientierten Gesellschaften problematisch. Insofern kein Wunder, dass die NOKIA-Aktie heute nicht anspringt.



Auf Xetra - 2,9 % bzw. 3,37 €. Fast genau 50 % höher als am März-Tiefpunkt und 15 % unter Kursen Mitte Februar.



