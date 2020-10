ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13405 dänische Kronen belassen. Der deutsche Reedereikonzern Hapag-Lloyd sei den Dänen gefolgt und habe nun ebenfalls seine Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für A.P. Moller-Maersk seien nun die Zahlen zum dritten Quartal, die am 18. November erwartet werden, ein möglicher Kurstreiber. Vor allem der Ausblick auf die Frachtraten dürfte im Fokus stehen./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 10:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010244508

