ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Under Armour vor Zahlen von 9 auf 11 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Binetti sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Konsensschätzungen Aufwärtspotenzial. Unter den vom ihm beobachteten Branchenwerten habe der US-Sportartikelhersteller die niedrigsten Ziele für das zweite Halbjahr. Die jüngsten Trends zum Ausgabe-Verhalten der Konsumenten für Bekleidung indes seien weitaus besser, als er selbst oder Under Armour bislang erwartet hätten./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 10:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9043111072

