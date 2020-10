MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub rechnet nach einem besser gelaufenen dritten Quartal mit einem geringeren Gewinnrückgang im Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde im laufenden Jahr um rund 15 Prozent anstatt der bisher angenommen 25 Prozent unter dem Vorjahreswert von 321 Millionen Euro liegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Aktie stieg auf die Nachricht hin und liegt in einem schwachen Markt jetzt nur noch leicht im Minus. Im April hatte Fuchs Petrolub wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seine Jahresziele ausgesetzt.

Die Auswirkungen der Krise auf die Lieferketten, Produktion und Kundennachfrage seien weiterhin nicht verlässlich einschätzbar, warnten die Mannheimer. Der neuen Prognose liege dabei die Annahme zugrunde, dass es im vierten Quartal 2020 zu keinen weitreichenden Lockdowns kommen wird.

In den ersten neun Monaten sei der Umsatz nach ersten Berechnungen im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro geschrumpft, teilte Fuchs Petrolub weiter mit. Das Ebit habe mit 203 Millionen Euro 17 Prozent unter dem Vorjahr gelegen. Das Unternehmen will die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal 2020 am 3. November 2020 vorlegen./mne/fba