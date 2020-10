Ecosia hat sich einen Namen als nachhaltige Google-Alternative gemacht. Jetzt haben die Suchmaschinen-Betreiber ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt - ebenfalls mit ambitionierten ökologischen Zielen. Die Berliner Suchmaschine Ecosia versucht bereits seit über zehn Jahren, ihren Teil zum Klima- und Umweltschutz beizutragen. 80 Prozent des Einnahmeüberschusses spendet das Unternehmen an gemeinnützige Naturschutzorganisationen. So wurden dank Ecosia mittlerweile schon über 100 Millionen Bäume gepflanzt. Ein Vorhaben, das auch dem britischen Fintech Treecard am Herzen liegt. Die Briten planen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...