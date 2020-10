Nach dem Investorentag von Daimler haben nach der Deutschen Bank auch Goldman Sachs und JPMorgan das Kursziel für die Daimler-Aktie nach oben geschraubt. Am Mittwoch legte RBC nach. Was macht die Daimler-Aktie draus?In den nächsten Jahren will der Automobil-Hersteller zum weltweit führenden Elektro-Autobauer werden. 2021 will Daimler die Speerspitze im E-Mobility-Bereich ausrollen: die Luxuslimousine EQS - ein Auto auf Basis der S-Klasse.Ola Källenius strebt "die führende Position" bei Elektroantrieben ...

