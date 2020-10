Neu gegründetes Unternehmen soll auf Erfolge als branchenführender Anbieter im auf 90 Mrd. USD bezifferten Markt für Haar- und Nagelpflege aufbauen

Heute wurde Annie Young-Scrivner von KKR zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Wella Company ("Wella" oder das "Unternehmen"), einem der weltweit führenden Beauty-Unternehmen mit kultigen Marken wie Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin und ghd, ernannt. Die Ernennung tritt mit dem Abschluss der früher gemeldeten Transaktion in Kraft, mit der KKR einen 60-prozentigen Anteil an Wella von Coty Inc. (NYSE: COTY) ("Coty") übernimmt.

Vor ihrer Tätigkeit bei Wella war Frau Young-Scrivner bei GODIVA Chocolatier ("GODIVA"), wo sie seit drei Jahren die CEO-Position bekleidete. Ihre Amtszeit bei GODIVA war von beschleunigtem Wachstum mit Vorstoß in neue Vertriebskanäle und Kategorien geprägt. Damit wurde diese kultige Marke für die Verbraucher zugänglicher und gleichzeitig wurde die Markentradition gewürdigt. Young-Scrivner war nicht nur die treibende Kraft hinter GODIVAs Bemühungen um die Befähigung von Frauen in der Gesellschaft, sondern sie leitete zudem auch die Optimierung des digitalen Kundenerlebnisses bei GODIVA, das zu einem erfolgskritischen Aspekt des Markenumfeldes wurde.

In ihrer drei Jahrzehnte umspannenden Laufbahn hat Young-Scrivner außergewöhnliche Kompetenzen in der Marken-, Digitalisierungs- und Talententwicklung über verschiedene Kanäle unter Beweis gestellt. Sie war in mehr als 30 Ländern in der ganzen Welt tätig und verfügt somit über ein tiefgreifendes Verständnis globaler Märkte. Vor ihrer Tätigkeit bei GODIVA hatte Young-Scrivner im Lauf von sieben Jahren eine Reihe hochrangiger Stellungen bei der Starbucks Corporation ("Starbucks") inne. Sie trug hier dazu bei, das Marken- und Kundenerlebnis zu verbessern und die Innovationskraft des Unternehmens zu steigern, was zu einem zweistelligen Wachstum führte. Dank ihrer Führungsarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Kundenbindung konnte Starbucks die Kunden in seinem weltweiten Betrieb auf eine sinnvollere Weise ansprechen. Young-Scrivner begann ihre Laufbahn bei PepsiCo Inc. und bekleidete im Verlauf ihrer 19-jährigen Tätigkeit in diesem Unternehmen hochrangige Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und allgemeine Geschäftsführung.

"Wir freuen uns sehr, dass Annie Young-Scrivner ihre große Leidenschaft für den Verbrauchersektor und ihr Engagement für vielfältige und integrative Organisationen zu uns mitbringt. Ihre nachweisliche Erfolgsgeschichte beim Wertaufbau von Verbrauchermarken und Geschäften wird für die neu gegründete Wella Company von größter Bedeutung sein", so Tim Franks, Partner bei KKR und Head of Consumer Retail in dessen European Private Equity Business.

"Angesichts ihrer enormen, weltweit erworbenen Erfahrung in den Geschäftsbereichen B2B und B2C und ihres intuitiven Verständnisses des digitalen Engagements in verbraucherorientierten Branchen sind wir davon überzeugt, dass sie uns helfen wird, das echte Potenzial des Portfolios von Wella zu erschließen", sagte Nancy Ford, Managing Director bei KKR im Americas Private Equity Business.

"Es ist mir eine große Ehre, zu einem so erfolgskritischen Zeitpunkt in der Geschichte dieser Marke zu Wella zu kommen, wo die Marke ihre 140-jährige Zusammenarbeit mit Beauty-Fachleuten und Frisiersalonbesitzern feiert", erklärte Annie Young-Scrivner. "Ich bewundere die kultigen Marken von Wella und seine bahnbrechenden Innovationen schon seit langer Zeit und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, wenn wir auf das Wachstum des Markenportfolios und die Steigerung des Marktanteils des Unternehmens in der auf 90 Milliarden US-Dollar bezifferten Haar- und Nagelpflegebranche hinarbeiten."

Sylvie Moreau, die aktuelle Präsidentin der Coty-Geschäftsbereiche Professional und Retail Hair, verbleibt in ihrer Rolle, bis die Transaktion zwischen KKR und Coty abgeschlossen ist. "Ich möchte Sylvie Moreau meinen herzlichen Dank aussprechen, dass sie ein so wunderbares Vermächtnis, ein bemerkenswertes Team und eine solide Wachstumsgrundlage hinterlässt, auf der wir weitermachen können", sagte Young-Scrivner.

Nach dem Abschluss der Transaktion operiert die Wella Company als separates Unternehmen mit einem eigenen Geschäftsleitungsteam und eigenen Betriebsstrukturen. Wella umfasst dann die Vermögenswerte der Coty-Geschäftsbereiche Professional und Retail Hair, einschließlich der Marken Wella Professional, Clairol, OPI, Nioxin und ghd, die auf barmittel- und schuldenfreier Basis gemäß den Transaktionsbedingungen mit 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet werden. KKR wird 60 Prozent des Unternehmens und Coty die verbleibenden 40 Prozent besitzen.

Als CEO berichtet Frau Young-Scrivner an das Board of Directors von Wella. Die eigenständige Wella Company wird voraussichtlich rund 6.000 Mitarbeiter beschäftigen und ein globaler Top-Akteur in der professionellen Beauty-Branche bleiben, der mehr als 250.000 Frisiersalons und Nagelstudios in über 100 Ländern beliefert und Verbraucher weltweit mit seinen kultigen Retail-Marken betreut.

Die Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Kurzbiografie von Annie Young-Scrivner

Annie Young-Scrivner war seit August 2017 CEO von GODIVA Chocolatier. Vor ihrer Tätigkeit bei GODIVA bekleidete sie ab 2009 diverse hochrangige Führungspositionen bei der Starbucks Corporation, darunter Executive Vice President, Global Digital Loyalty Development; President, Teavana Executive Vice President of Global Tea; President of Starbucks Canada; und Global Chief Marketing Officer President of Tazo Tea. Vor ihrer Tätigkeit bei Starbucks war Young-Scrivner 19 Jahre bei PepsiCo und hatte dort hochrangige Führungspositionen in Vertrieb, Marketing und allgemeiner Geschäftsführung inne, darunter Chief Marketing Officer und Head of Sales der Quaker Foods and Snacks Division; Chairman und Region President von PepsiCo Foods Greater China; und Vice President und General Manager des PepsiCo Target-Teams.

Frau Young-Scrivner gehört derzeit dem Board of Directors von Tiffany Co. und von YUM! Brands an und war früher Mitglied des Boards von Macy's Inc. Sie besitzt einen Bachelor-Abschluss der Foster School of Business, University of Washington, und einen Executive M.B.A. der Carlson School of Business, University of Minnesota. Darüber hinaus absolvierte sie die IMD Business School in der Schweiz, die Yale School of Management und die Darden School of Management an der University of Virginia.

Über die Wella Company

Die Wella Company* ist ein weltweit führendes Beauty-Unternehmen, das eine Gruppe prominenter Marken wie Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin und ghd umfasst. Mit 6.000 Mitarbeitern weltweit und einer Präsenz in über 100 Ländern befinden sich die Wella Company und ihre Marken auf einer Mission, mit der sie VerbraucherInnen befähigen wollen, ihre wahre Persönlichkeit durch die Kraft positiver Veränderungen zum Ausdruck zu bringen und zu spüren. Die Wella Company wird für Beauty-Fans von heute und morgen geschaffen und konzipiert und engagiert sich weiterhin für Vielfalt und Integration, Nachhaltigkeit und eine Reihe sozialer Belange. Weitere Informationen über die Wella Company erhalten Sie unter: www.wellacompany.com.

*Das neue Unternehmen operiert erst nach dem Abschluss der Transaktion unter dem Namen und Logo der Wella Company.

Über KKR

KKR ist ein weltweit führendes Investment-Unternehmen, das mit strategischen Partnern, die Hedgefonds verwalten, mehrere alternative Assetklassen verwaltet, darunter Private Equity, Kredite und Sachanlagen. KKR will attraktive Renditen für seine Fonds-Anleger generieren und verfolgt zu diesem Zweck einen geduldigen und disziplinierten Investitionsansatz. Es beschäftigt erstklassige Mitarbeiter und treibt Wachstum und Wertschöpfung mit den KKR-Portfoliounternehmen voran. KKR investiert eigenes Kapital neben dem Kapital, das für Fonds-Investoren verwaltet wird, und stellt durch sein Kapitalmarktgeschäft Finanzlösungen und Investitionsgelegenheiten bereit. Bezugnahmen auf Investitionen von KKR können die Aktivitäten seiner gesponserten Fonds einschließen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

Über Coty

Coty ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem kultigen Markenportfolio in den Bereichen Duft, Farbkosmetika, Haarfärbe- und Styling-Produkte sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führend bei Düften, eine starke Nummer Zwei bei Salonhaarfärbe- und Styling-Produkten und die Nummer Drei bei Farbkosmetika. Die Produkte von Coty werden in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

