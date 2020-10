Wien (www.anleihencheck.de) - Die von Gazprom begebene Hybridanleihe in zwei Tranchen und mit erstmaliger Kündigungsmöglichkeit nach 5,25 Jahren, ist definitiv der Höhepunkt dieser Woche im CEE Spektrum, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Trotz des ständigen Sanktionshintergrunds für Russland sei das Angebot vom Markt sehr gut aufgenommen worden. So sei die USD 1,4 Mrd. Tranche mit einer Rendite von 4,6% und die EUR 1 Mrd. Tranche mit 3,9% begeben worden. Damit hätten sich beide innerhalb der 200 Basispunkte-Prämie gegenüber den jeweiligen Senior-Kurven des Unternehmens befunden. Das endgültige Order-Buch habe eine Überzeichnung von etwa 3x für die USD Tranche und eine moderatere Überzeichnung von 2,3x für die EUR Tranche aufgewiesen, während beide Tranchen hauptsächlich an ausländische Investoren gegangen seien (etwa 80%). ...

