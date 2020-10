Der Ölpreis schrammt seit Wochen in einer Seitwärtsbewegung oberhalb der Marke von 40 US-Dollar entlang. Ein Blick auf den mittelfristigen Chart zeigt, dass der Ölpreis der Marke Brent auf Wochenbasis zuvor an einem wichtigen Widerstand abgeprallt war.Aus dieser Perspektive wäre ein "Ausatmen' durchaus gesund. Dazu könnten auch neue Nachrichten beitragen, wonach die Internationale Energieagentur IEA, eine autonome Agentur der OECD in Paris, die OPEC davor, das Ölangebot zu erhöhen. Dies würde das ohnehin schon fragile Marktgleichgewicht noch mehr destabilisieren.

