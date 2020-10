Schwindende Hoffnungen auf ein neues Konjunkturpaket in den USA sowie deutlich steigende Neuinfektionen in Europa und den USA setzen die US-Börse unter Druck. Der Dow Jones Industrial steuert auf den dritten Verlusttag in Folge zu.Der Dow Jones -0,79% notierte knapp eine Stunde nach Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer bei 28.290 Punkten. Nicht besser erging es den anderen Indizes: Der marktbreite S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...