Die Allianz befindet sich sich laut einem Bericht des australischen Wirtschaftsdienstes Financial Review (AFR) in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Kauf des allgemeinen Assekuranzgeschäfts von Westpac Banking. Der Münchner Versicherer ist die Nummer 3 auf dem Markt und könnte damit seine Position festigen. Der Aktie fällt es indes schwer, sich vom Gesamtmarkt abzukoppeln.Das allgemeine Assekuranzgeschäft von Westpac schließt Hausrat- und Kfz-Versicherungen ein und erzielte in den letzten zwölf ...

