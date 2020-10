Die Aktie des Elektroautobauers BYD setzt ihre Kursrallye auch am Donnerstag fort. Der Grund für das neue Rekordhoch: Im September stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge des Flaggschiffmodels Han weiter an. Im Anschluss meldeten sich die Analysten von JPMorgan und Citi zu Wort und verliehen der BYD-Aktie weiteren Rückenwind. Laut dem Nachrichtenportal aastocks.com lieferte BYD im September 5.612 Fahrzeuge des Flaggschiffmodels Han aus und damit 40,3 Prozent mehr als im Vormonat. In der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...