In den zurückliegenden Tagen haben Cannabis-Aktien wie Aphria in den Rallyemodus geschalten. Anleger scheinen auf eine Wahl von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl zu spekulieren. Denn die Senatorin Kamala Harris von den Demokraten hat im Rahmen der TV-Debatte mit Vizepräsident Mike Pence die Entkriminalisierung von Marihuana in den USA angekündigt. Doch bei Aphria ist die Fantasie nach der jüngsten Zahlenvorlage dahin.Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020/21 (Juni bis August) erzielte Aphria ...

Den vollständigen Artikel lesen ...