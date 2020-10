Linz, Österreich (ots/PRNewswire) - Innovatives Design trifft auf ausgeklügelte TechnologieWeitere Informationen und Fotos: http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch/PRNewswire/ -- Im Vorfeld der Markteinführung des ersten vollelektrischen Honda e wurde KEBA zum exklusiven Anbieter der Honda Power Charger-Wallboxen ernannt. Die Ladestation ist eine gemeinsame Rekord-Entwicklung.Bei der Suche nach einem Partner für die Entwicklung der Ladestation hat sich die Honda Access Europe NV für KEBA, den Technologieexperten mit Entwicklungs- und Produktionskompetenz in Österreich, entschieden.Bruno Lambrechts, Bereichsleiter für Vertrieb bei Honda, erläuterte: "Wir haben ein sehr gründliches Auswahlverfahren durchgeführt und freuen uns, mit KEBA, einem Experten für intelligente Ladestationen, zusammenzuarbeiten."Intelligentes und bequemes LadenDie Ladestation ist einfach zu bedienen und kann problemlos in vorhandene Smart Home-Technologien integriert werden. Sie ist in verschiedenen Modellen erhältlich und passt optisch wie funktionell perfekt zum Fahrzeug. Zahlreiche Funktionen machen das Aufladen einfach und sicher."Genau wie Honda sind wir stets bestrebt, modernste Technologie anzubieten, und wir freuen uns, dass Honda sich dazu entschieden hat, uns zu vertrauen. Wir bieten unseren Partnern erstklassige innovative Lösungen", erklärte Gerhard Luftensteiner, CEO der KEBA AG.Informationen zu KEBA Electric MobilityKEBA ist einer der weltweit führenden Hersteller intelligenter Ladestationen. Mit der KeContact P30 können Elektroautos sicher und zuverlässig aufgeladen werden. Dank zahlreicher Kommunikationsschnittstellen ist auch eine Vernetzung möglich, was die Wallbox zu einem hochintelligenten Kommunikations- und Kontrollzentrum macht.www.keba.com/emobility (http://www.keba.com/emobility)Informationen zu KEBADie KEBA AG wurde 1968 gegründet und ist ein international erfolgreiches Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich). KEBA entwickelt und produziert seit mittlerweile 50 Jahren entsprechend dem Leitspruch "Automation by innovation" innovative Automatisierungslösungen von höchster Qualität.Bildnachweise: © Honda, Abdruck kostenlos erlaubtDruckbare Bilder können über den folgenden Link heruntergeladen werden (https://dataspace.keba.com/#/public/shares-downloads/XP532fgxHX3lwymKFerHJsO75oJyL4vm)Pressekontakt:Stefan LanzingerMarketing & Kommunikation E-MobilityKEBA AGGewerbepark Urfahr, 4041 Linz, ÖsterreichMobil: +43 664 80709-74036E-Mail: lzr@keba.comOriginal-Content von: KEBA AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102553/4735602