DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: schlägt der Hauptversammlung eine bedingte Dividende von EUR 0,75 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta041/15.10.2020/17:58) - Der Aufsichtsrat der Erste Group Bank AG hat heute, einer Vorstandsempfehlung folgend, beschlossen, der Hauptversammlung, die am 10. November 2020 virtuell abgehalten wird, die bedingte Auszahlung einer Bar-Dividende von EUR 0,75 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Diese Auszahlung entspricht ca. 22% des konsolidierten Nettogewinns für das Geschäftsjahr 2019 und erfolgt unter der Bedingung, dass Regulatoren ihre bestehende Empfehlung, von Ausschüttungen an Aktionäre Abstand zu nehmen, anpassen, und dass einer Ausschüttung auch sonst keine rechtlichen Beschränkungen entgegenstehen. Unter der Voraussetzung, dass am 8. Februar 2021 alle Bedingungen erfüllt sind, erfolgt die KESt-pflichtige Auszahlung am 15. Februar 2021.

Bei der Festsetzung der Höhe der Dividende haben Vorstand und Aufsichtsrat der Erste Group Bank AG die Anforderungen aller Interessengruppen vor dem Hintergrund des aktuellen Geschäftsumfeldes, der aktuellen und erwarteten Gewinnaussichten sowie der starken Kapitalposition der Bank umfassend abgewogen.

Die Bekanntgabe eines Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2020 ist gemeinsam mit der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2020 für den 26. Februar 2021 geplant.

Die Aktie der Erste Group (ISIN AT0000652011) notiert an folgenden Börsen: Wien, Prag, Bukarest. Die Emissionen der Erste Group Bank AG sind an folgenden geregelten Märkten zugelassen: Wien, Luxemburg, Budapest, Bukarest, Stuttgart. Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Erste Group Bank AG tragen folgende ISINs: XS0743547183, XS1750974658, XS0580561545, AT0000A2CDT6, AT0000A2GH08.

(Ende)

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer/ Simone Pilz Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1602777480755 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2020 11:58 ET (15:58 GMT)