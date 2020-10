Guten Abend, solange die Höchststände in den Indices vom September nicht erreicht bzw. überschritten sind, ist auch die Konsolidierung nicht beendet. Hier ist Geduld gefragt und vor allem Weitsicht und bitte keine Pandemie-Panik! Selbst die WHO rudert mittlerweile in eine andere Richtung, also rate ich allen Börsianern zu mehr Coolness! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...