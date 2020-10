Berlin (ots) - Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen haben Berlins Amtsärzte andere Strategien zur Eindämmung des Coronavirus gefordert. Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheidt sagte dem Tagesspiegel am Donnerstag: "Die Amtsärzte haben beschlossen, dass wir unsere Verfahren zur Pandemiebekämpfung überprüfen müssen." Das wurde auf einer gemeinsamen Sitzung der zwölf Amtsärzte am Mittwoch entschieden. Besonders Risikogruppen müssten stärker in den Blick genommen werden.



https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-neukoelln-vor-dem-kontrollverlust-wir-brauchen-jetzt-einen-strategiewechsel-sonst-halten-wir-nicht-durch/26274748.html



