DJ EZB/Lagarde: Sollten uns auf zweite Corona-Welle vorbereiten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Europa sollte sich nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, auf eine zweite Corona-Welle vorbereiten. In einem Interview mit CNBC sagte Lagarde: "Hier in Europa sehen wir eine Rückkehr der Ansteckungen, wir sehen vielleicht eine zweite Welle am Horizont, die die Küsten Europas trifft. Und wir sollten dafür sorgen, dass das gesamte Arsenal, das uns zur Verfügung steht, in dieser Situation tatsächlich eingesetzt wird, indem wir die richtige Politik machen."

Lagarde sagte, notwendig seien höhere Fiskalausgaben, worüber viele Euro-Mitgliedstaaten derzeit sicherlich gerade nachdächten. Unter Verweis auf die "Waffen" der EZB - Zinsen, Forward Guidance, Asset-Kaufprogramme - sagte Lagarde: "Wir sind bereit. Wir haben viel getan, und wenn mehr notwendig ist, weil sich die Situation verschlechtert, dann werden wir das Nötige tun."

Die nächste Sitzung des EZB-Rats findet am 29. Oktober statt. Beobachter erwarten nicht, dass die EZB schon zu diesem Zeitpunkt ihre Politik weiter lockern wird, sondern tippen auf Dezember. Manche Analysten rechnen aber auch erst für nächstes Jahr mit einer Aufstockung des Pandemiekaufprogramms PEPP.

Die Corona-Infektionszahlen in Europa ziehen seit einiger Zeit wieder kräftig an. Viele Länder haben bereits Maßnahmen verhängt, die die Ausbreitung des Virus bremsen sollen, die aber zugleich das Wachstum beeinträchtigen dürften. Im Frühjahr war es wegen solcher Maßnahmen zu einem beispiellosen Einbruch der Wirtschaftsleistung gekommen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2020 13:46 ET (17:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.