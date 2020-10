Virgin Galactic hat den ersten All-Flug vom neuen Weltraumbahnhof in New Mexico angekündigt. Ein renommierter Wissenschaftler steht als einer der ersten touristischen Passagiere bereit. Ende 2018 hatte das Raumfahrtunternehmen von Milliardär Richard Branson erstmals Menschen ins All befördert - zumindest wenn es nach US-Standards geht. Demnach reicht die absolvierte Flughöhe von 82,7 Kilometern aus, um als Weltraumflug gewertet zu werden. Der Internationale Luftsportverband FAI zieht die Grenze aber bei 100 Höhenkilometern. Im Februar 2019 erreichte ein ...

