Solidia Technologies-CEO Tom Schuler hat im Rahmen eines TED-Talks anlässlich des Auftakts von TED and Future Stewards' Global Countdown die Möglichkeit vorgestellt, Solidia Concrete in eine Kohlenstoffsenke für den Planeten zu verwandeln. Tom Schuler erhielt die Einladung zu "The Countdown", einem Aufruf zum Handeln angesichts des drohenden Klimawandels, um darzustellen, wie Zement und Beton zur Eindämmung des globalen Kohlenstoffproblems beitragen können und welches Potenzial neue Produktionstechnologien für Solidia Cement und Solidia Concrete besitzen.

"Um der globalen Erderwärmung entgegenzuwirken, sind Innovationen sowohl bei der Zementproduktion als auch bei der Kohlenstoffnutzung unverzichtbar", so Tom. "Unsere neue Technologie für Transportbeton wird derzeit für Infrastrukturvorhaben getestet. Und wir haben unsere Forschungsanstrengungen intensiviert und eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Beton in eine Kohlenstoffsenke zu verwandeln. Das bedeutet, dass wir mehr Kohlendioxid (CO2) verbrauchen, als wir während der Produktion produzieren.

Er erläuterte, wie Beton zur Bewältigung der globalen Herausforderung der Kohlendioxidemissionen beitragen kann, da er aus Zement hergestellt wird. "Für jede Tonne Zement, die produziert wird, wird etwa eine Tonne CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Infolgedessen ist die Zementindustrie zweitgrößter industrieller Emittent von CO2 und für etwa acht Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Durch Veränderungen bei den chemischen Komponenten des Zements reduziert Solidia die Emissionen im Zementwerk und verbraucht außerdem CO2 bei der Betonherstellung. "Anstelle von Wasser reagiert unser Zement mit CO2. Während der Aushärtung bricht die chemische Reaktion mit unserem Zement die CO2-Moleküle auseinander und bindet den Kohlenstoff, um Kalkstein herzustellen, der den Beton zusammenhält."

Mit Blick auf die Herstellung von Betonfertigteilen, die in Öfen ausgehärtet werden, sagte Schuler: "Wenn man die Emissionsreduzierung bei der Zementherstellung mit dem CO2-Verbrauch während des Aushärtungsprozesses aufrechnet, reduzieren wir den Kohlenstoffbilanz des Zements um bis zu 70 Prozent."

Hinsichtlich des speziellen Kohlenstoff-Bereitstellungssystems, das für Transportbeton entwickelt wurde, ergänzte er: "Da wir auf einer Baustelle kein CO2-Gas verwenden können, mussten wir es in fester oder flüssiger Form in unseren Beton einbringen. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die CO2-Abfall in Chemikalien wie Oxalsäure oder sogar Zitronensäure umwandeln die gleiche, die auch im Orangensaft vorhanden ist. Diese Säuren verwenden wir für die Reaktion mit dem Zement und packen bis zu viermal mehr Kohlenstoff hinein so entsteht der kohlenstoffnegative Beton."

Die potenziellen Vorteile beschrieb Tom wie folgt: "Dies bedeutet, dass ein Straßenkilometer in nur wenigen Stunden dauerhaft die gleiche Menge CO2 verbrauchen könnte, die fast 100.000 Bäume im Laufe eines Jahres absorbieren. Dank der Chemie und dem CO2-Abfall ergibt sich hier das Potenzial, Beton das weltweit am zweithäufigsten verwendete Material in eine Kohlenstoffsenke für unseren Planeten zu verwandeln."

