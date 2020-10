TEL AVIV (dpa-AFX) - In Israel haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie mehr als 300 000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Donnerstagabend 300 201 Infektionen registriert. Mehr als 200 000 Fälle waren in dem Land am 23. September und mehr als 100 000 Fälle am 21. August ausgewiesen worden. Israel hat rund neun Millionen Einwohner. In Deutschland, das etwa neunmal so viele Einwohner hat, wurden zuletzt insgesamt 341 223 Infektionen registriert.

Die Pandemie verlief in Israel zunächst glimpflich, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen und einer massiven Zunahme der Fallzahlen im Laufe des Sommers gilt seit dem 18. September und mindestens bis Sonntag ein zweiter landesweiter Lockdown mit strikten Regeln wie Ausgangsbeschränkungen. Zuletzt zeichnete sich ab, dass die Zahl der Neuinfektionen abnimmt.

In Israel starben bislang 2127 Menschen in Verbindung mit einer Corona-Infektion, in Deutschland 9710./seb/DP/fba