DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Oktober

=== *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen September *** 09:30 EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 15.10.), anschließend PK (per Livestream), Brüssel *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-0,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,4% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz August 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und Bundesfamilienministerin Giffey, PK zu Kitas in der Corona-Pandemie, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 71,8% zuvor: 71,4% 15:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim (digitalen) Reinventing Bretton Woods Committee *** 16:00 US/Lagerbestände August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) PROGNOSE: 80,5 zuvor: 80,4 - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Großbritannien (Moody's) ===

