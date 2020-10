Heißer Herbst voraus

Bereits vor zwei Wochen schrieben wir über die unschöne Mischung, die derzeit die Märkte beschäftigt. Daran hat sich nichts verändert. Die Pausierung der Impfstofftests seitens Eli Lilly und Johnson & Johnson nimmt so manchem Anleger die Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Zwar sind noch jede Menge anderer Impfstoffkandidaten auf dem Markt, aber auch hier war bislang kein Durchbruch zu vermelden. Inwiefern Meldungen aus China über Massenimpfungen zutreffend sind oder nicht doch Propaganda bleibt abzuwarten.

Neue Lockdowns?

Klar ist: Das Virus wird uns einen heißen Herbst bescheren. Die Zahlen steigen teils dramatisch an. Unser Nachbar Niederlande geht in einen zweiten Beinahe-Lockdown und auch in anderen Nachbarstaaten sind die Fallzahlen und entsprechende Einschränkungen im öffentlichen Leben besorgniserregend. Trotz milliardenschwerer Hilfen dürften die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie noch nicht abschätzbar sein.

