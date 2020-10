Homeoffice-Trend sorgt für neue Börsenstars

Wichtige Tools

Quasi über Nacht wurden Unternehmen wie Zoom oder TeamViewer zu Börsenstars. Weil sie digitale Kommunikationsplattformen anbieten und damit die Zusammenarbeit ermöglichen, auch wenn sich sämtliche Mitarbeiter im Homeoffice befinden, sind sie für viele Firmen weltweit unverzichtbar geworden. Auch altbekannte Technologiegrößen mischen mit. Microsoft hat zum Beispiel das Chat-Tool Teams im Angebot. Das Karriere-Portal LinkedIn und der Instant-Messaging-Dienst Skype helfen ebenfalls dabei, die digitale Kommunikation zu erleichtern.

Cisco hat wiederum mit Webex ein eigenes Tool für Videokonferenzen im Angebot. Mithilfe der mobilen Anwendung können Meetings überall abgehalten werden. Bei den neuen Trends geht es nicht nur um die Bereitstellung der benötigten Infrastruktur. Lange Zeit haben sich Menschen aus verschiedenen Gründen geweigert, in Sachen Digitalisierung neue Wege zu gehen. In Zeiten der Corona-Krise sind sie dazu gezwungen, so dass die Adaption der neuen Technologien noch schneller vonstatten geht als dies ohnehin der Fall gewesen wäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...