NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Autobauer habe sich im dritten Quartal hervorragend entwickelt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung der Resultate. Die Autosparte dürfte wohl von der Preismacht des Unternehmens, einem starken Produktmix und Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe profitiert haben. Die Zahlen seien insgesamt auch ein positives Signal für die Branche. Die anderen deutschen Autobauer und Zulieferer könnten auch positiv überraschen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 22:28 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de