Ist das für die Aktienmärkte aktuell ein ziemlich giftiger Cocktail? Die Sorgen um neue Lockdowns in Europa, dazu wieder schlechtere Aussichten in Sachen Brexit - in den USA stuft Goldman Sachs den Tech-Sektor ab, und die Unternehmen, die eigenttlich gute Zahlen berichten, fallen trotzdem. Einen härteren Abverkauf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...