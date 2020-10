Die schwindende Hoffnung auf ein baldiges Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat den Dollar gestärkt und dadurch das Interesse an Gold gebremst.Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares schlug sich dies am gestrigen Donnerstag in einem Rückgang der gehaltenen Goldmenge von 1.277,96 auf 1.276,06 Tonnen nieder. Am Vormittag erfahren die Marktakteure wie sich in der Eurozone die Inflation im September entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...