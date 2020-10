Die Futures signalisieren eine leicht positive Eröffnung in Europa. Der DAX-Future wird vor Eröffnung der Vorbörse in Europa mehr als 0,2 % höher bei mehr als 12.750 Punkten gesehen. Alle US-Futures liegen im Plus, wenngleich sich die Verbesserungen zu den späten Schlusskursen in Grenzen halten. Immerhin sehen wir eine deutliche Stabilisierung im Vergleich zur gestrigen Eröffnung in Europa.Frankfurt demonstrierte am Donnerstag noch einmal eindrücklich, wie viele schwache Hände immer noch im Markt sind. Nachdem die US-Technologiewerte am Mittwoch leicht unter Druck geraten waren, trieben gestern ab Börseneröffnung zahlreiche Verkaufswellen den DAX bis auf 12.599,82 Punkte nach unten. Da sich der von allen Seiten erwartete Sell-off an der Nasdaq nicht materialisierte, sammelten die starken Hände danach die Verlierer des Tages auf. Am Ende schloss der DAX bei 12.703,75 Punkten (-2,49 %) und war damit immer noch die Benchmark mit den größten Tagesverlusten in Frankfurt. Es gab nicht einen Gewinner im DAX. Die größten Verlierer waren Fresenius SE (-3,88 %) und BASF (-3,71 %).

Den vollständigen Artikel lesen ...