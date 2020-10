Die Abspaltung von Siemens Energy wurde gerade erst umgesetzt, da arbeitet Siemens bereits am nächsten Schritt beim Umbau. Auch von der Antriebstochter Flender will sich der Industriekonzern trennen. Schon bald könnte eine Entscheidung über die Bewertung und die Art der Abspaltung fallen.Die Nachrichtenagentur Reuters hat berichtet, dass vier Finanzinvestoren Interesse an Flender haben. Als Bewertungsgrundlage wird das achtfache des operativen Gewinns auf EBITDA-Basis genannt. Dieser lag zuletzt ...

