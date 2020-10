Netflix (WKN:552484) hat YouTube von Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) als beliebteste Plattform für den täglichen Videokonsum von US-Teenagern übertroffen, so Piper Sandler in der jüngsten Umfrage "Taking Stock with Teens". Die halbjährliche Umfrage, bei der 9.800 Teenager zu ihren Lieblingsmarken befragt wurden, ergab, dass 34 % der Befragten Netflix bevorzugten, im Vergleich zu 32 % bei YouTube. Netflix schlug YouTube auch bei der vorherigen Umfrage von Piper im Frühjahr. Die Erholung von Netflix ...

