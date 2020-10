Brudermüller folgt auf Daniele Ferrari, CEO von Versalis (Eni), der dieses Amt seit Oktober 2018 innehatte. Marco Mensink, Generaldirektor des Cefic, kommentierte: "Ich freue mich, Martin Brudermüller als unseren neuen Präsidenten willkommen zu heißen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der chemischen Industrie wird er in der Lage sein, uns bei der Umsetzung der Ziele des Green Deals zu führen. Darüber hinaus wird sein fester Glaube an die Zusammenarbeit mit Interessenvertretern dem Cefic helfen, weiterhin als Dialogpartner mit den europäischen Institutionen und gesellschaftlichen ...

