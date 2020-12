Berlin (ots) - Auf der ersten digitalen Hauptversammlung des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) wurde heute Dr. Hans-Georg Feldmeier (CEO der Dermapharm SE) zum neuen Vorsitzenden des Verbandes gewählt. Im August hatte sein Vorgänger, Dr. Martin Zentgraf, das Amt als BPI-Vorsitzender satzungsgemäß niedergelegt.Weitere Personal-Beschlüsse der heutigen digitalen BPI-Hauptversammlung:BPI-VorstandDie gewählten stellvertretenden BPI-Vorstände sind:- Dr. Dr. Richard Ammer (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG)- Dr. Bettina Bauer (GILEAD Sciences GmbH)- Prof. Dr. Michael Popp (Bionorica SE)- Babette Reiken (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG)- Schatzmeister ist Christoph Harras-Wolff (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG). Die weiteren Mitglieder des Vorstands sind:- Richard Mark Engelhard (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG)- Sebastian Frank Braun (CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH)- Marco Hardt (Novartis Pharma GmbH)- Dr. Kai Joachimsen (Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.)- Ralph Schmidt (Biologische Heilmittel Heel GmbH)- Dr. Gabriela Soskuty (B. Braun Melsungen AG)- Dr. Frank Waimer (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG)- Heiner Will (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH). Dr. Bernd Wegener zum Ehrenvorsitzenden ernanntDie Delegierten der BPI-Hauptversammlung haben Dr. Bernd Wegener, langjähriger Vorsitzender des Verbandes, zum Ehrenvorsitzenden ernannt.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.bpi.de/de/bpi/organisation/vorstand).Pressekontakt:Kontakt: Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21085/4781124