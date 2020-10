Rems-Murr-Kreis (ots) - Kreisrat Philip Köngeter, Mitglied der Piratenpartei und der Fraktion Die Linke/ÖDP, zeigt sich erschrocken über den Ausgang einer Razzia im Rems-Murr-Kreis. Hintergrund ist eine Hausdurchsuchung in Backnang (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstagmorgen, an der auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war, welche zu einem groß angelegten Einsatz im Süden Deutschlands gehörte. [1] Er fordert ein härteres Durchgreifen seitens der Polizeibehörden gegenüber der gewaltbereiten rechten Szene und bittet die Bevölkerung klar Kante zu zeigen."Waffen und sogar Granaten hat man gefunden, das ist eine enorme Bedrohung für die Bevölkerung", so Köngeter. "Mir scheint, die Gefahr durch rechten Extremismus nimmt man nicht so recht ernst. Nazis und sogenannte Reichsbürger stellen zunehmend eine Gefahr da und die Konzentration dieser im Rems-Murr-Kreis ist besorgniserregend."Im Rems-Murr-Kreis befindet sich bereits ein beliebter Treffpunkt rechter Aktivist:innen. [2] Die aktuellen Funde stimmen den Kreisrat nachdenklich."Das macht ein mulmiges Gefühl. Wie können solche Mengen an Waffen und Nazi-Kram so lange unentdeckt bleiben?", fragt Köngeter. "Die Bevölkerung und auch die Behörden dürfen auf dem rechten Auge nicht blind sein. Wir müssen alle wachsam bleiben ansonsten kann das Menschenleben kosten. Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen."Quellen:[1] https://ots.de/Rz7ofF[2] https://ots.de/bcUApYPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0176 47127628Philip KöngeterKreisrat/StadtratE-Mail: philipkoengeter@piraten-rmk.deMobil: 01743678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4735703