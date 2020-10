DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Eine neue Generation von Bankern übernimmt Vorstandspositionen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta009/16.10.2020/08:30) - * CEO Bernd Spalt stellt Weichen auf Digitalisierung * Thomas Schaufler und Maurizio Poletto ziehen in den Vorstand der Erste Group ein * Gerda Holzinger-Burgstaller wird neue CEO der Erste Bank Oesterreich

Neue Berufungen in den Vorstand der Erste Group Nach dem Rücktritt von Peter Bosek, Privatkunden-Vorstand der Erste Group Bank AG und CEO der Erste Bank Oesterreich, hat der Aufsichtsrat der Erste Group Bank AG (Erste Group) gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Spalt die Gelegenheit ergriffen, die digitale Erfolgsgeschichte der Erste Group noch fester in der obersten Führungsebene des Unternehmens zu verankern.

Thomas Schaufler wird zusätzlich zu seiner Vorstandstätigkeit in der Erste Bank Oesterreich in den Vorstand der Erste Group einziehen und für das Privatkundengeschäft verantwortlich sein, wobei sein Hauptaugenmerk in der Steuerung der Retail-Strategie in den CEE-Märkten sein wird. Weiters wird er seine jahrelange Erfahrung nutzen, um die digitale und persönliche Kundenberatung in der Gruppe voranzutreiben.

Maurizio Poletto, derzeit Managing Director des digitalen Innovationszentrums der Erste Group, George Labs, wird als erster "Chief Platform Officer" dem Vorstand angehören. Poletto ist der Gründer des Erste Group-internen "Fintech" und war eine treibende Kraft bei der Entwicklung von George, der mit fast 6 Millionen Nutzern in Österreich und Zentral- und Osteuropa die führende Bankenplattform der Region ist.

Ara Abrahamyan tritt als Chief Digital Transformation Officer aus dem Vorstand aus, um nach Deutschland zurückzukehren und Tätigkeiten außerhalb der Erste Group zu verfolgen. Er wird dem Top-Management der Bank weiterhin beratend zur Seite stehen.

Friedrich Rödler, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Erste Group, begrüßte die neue Zusammensetzung des Vorstands: "Die Erste kann mit Stolz auf eine über 200-jährige Geschichte der Resilienz und Innovationskraft zurückblicken, die es uns ermöglicht hat, die Bedürfnisse und Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu erfüllen, nicht zuletzt in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit. Aber wir sind auch immer darauf bedacht, in die Zukunft zu blicken. Deshalb bin ich mit diesen neuen Ernennungen im Managementteam der Erste Group zufrieden: Sie werden dazu beitragen, unsere Bankengruppe voranzubringen. Dieses Team wird sicherstellen, dass sich die Erste Group weiterhin durch besonders innovative und relevante Produkte und Dienstleistungen auszeichnet, die den Kundinnen und Kunden helfen, ihr Finanzleben zu verstehen, zu managen und zu verbessern."

Erste Group CEO Bernd Spalt kommentiert die neuen Ernennungen: "Das Bankwesen hat sich in den letzten zehn Jahren enorm verändert. Daher ist es wichtig, dass sich unsere Unternehmensführung und die Fähigkeiten der Führungskräfte an der Spitze des Unternehmens an diese neue Realität anpassen. Was sich nicht geändert hat: unser Ziel, Menschen Zugang zu Wohlstand zu ermöglichen.

Der Weg nach vorn besteht darin, die Entwicklung unserer digitalen Plattform George zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse der einzelnen Kundinnen und Kunden genau verstehen und sie auf allen Kanälen bestmöglich bedienen. Die Erfahrungen, Einsichten und der Antrieb, Dinge voranzubringen, die Gerda, Alexandra, Maurizio und Thomas in ihre neuen Rollen einbringen, werden der Erste Group helfen, in dieser Hinsicht noch erfolgreicher zu sein."

Änderungen im Vorstand der Erste Bank Oesterreich Der Aufsichtsrat hat Gerda Holzinger-Burgstaller zur neuen CEO der Erste Bank Oesterreich ernannt. Sie folgt zum 1. Januar 2021 Peter Bosek nach, der die Bankengruppe verlassen wird. Holzinger-Burgstaller ist seit 2019 als CFO und CRO im Vorstand. Sie arbeitet seit 14 Jahren in der Bankengruppe.

Gerda Holzinger-Burgstaller: "Ich fühle mich sehr geehrt, an der Spitze einer Bank mit über 200 Jahren Geschichte zu stehen. Die Leistungen der Erste Bank und Sparkassen während der COVID-19 Krise haben unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit sowie unsere Bedeutung als Teil der kritischen Infrastruktur erneut unter Beweis gestellt. Ich weiß, welch enorme Verantwortung es ist, die neue Aufgabe zu übernehmen, und ich könnte mir kein besseres Managementteam dafür wünschen. Gemeinsam wollen wir unsere Digitalisierungsbemühungen vorantreiben, die Zusammenarbeit innerhalb der Bankengruppe stärken und die Bank weiter auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausrichten."

Innerhalb des neuen Vorstandteams der Erste Bank Oesterreich wird Holzinger-Burgstaller als CEO, CFO und COO fungieren. Willibald Cernko wird als stellvertretender CEO und Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich die führende Rolle der Bank im Firmenkundengeschäft weiter ausbauen. Alexandra Habeler-Drabek, Chief Risk Officer (CRO) der Erste Group, wird zusätzlich die Verantwortung für das Risikomanagement der Erste Bank Oesterreich übernehmen. Thomas Schaufler wird als Vorstandsmitglied weiterhin für das Privatkundengeschäft zuständig sein.

Bernd Spalt, CEO der Erste Group: "Nachdem ich die Chance hatte, über ein Jahrzehnt eng mit Gerda Holzinger-Burgstaller zusammenzuarbeiten, bin ich überzeugt, dass Gerda die richtige Person ist, um die Erste Bank auf die nächste Ebene zu heben. Sie hat während ihrer gesamten Laufbahn beeindruckende Management- und Führungsfähigkeiten gezeigt. Ich bin überzeugt, dass sie die Rolle der Erste als führende Bank in Österreich weiter ausbauen wird."

Über Thomas Schaufler Thomas Schaufler (50) lernte das Privatkundengeschäft von der Pike auf und begann 1993 als Bankberater. Seit seinem Eintritt in die Erste 1997 bekleidete er verschiedene Managementpositionen im Bereich des Privatkundenvertriebs für die Erste Bank Oesterreich und die österreichischen Sparkassen. Neben der Leitung des Wertpapiergeschäfts der Erste Group war Schaufler zuvor auch als Geschäftsführer der Erste Asset Management, der Investmentfondsgesellschaft der Gruppe, tätig. Bei der Leitung der ersten gruppenweiten digitalen Fondslösung der Erste Group, YOU INVEST, im Jahr 2013 konnte er auf seine umfassende Expertise im Bereich Retail Banking und Finanzanlagen zurückgreifen. Seit Februar 2016 ist Schaufler Mitglied des Vorstands der Erste Bank Oesterreich.

Über Maurizio Poletto Maurizio Poletto (47) kam 2012 zur Ersten, um an einer kundenzentrierten und benutzerfreundlichen Online-Banking-Lösung zu arbeiten. Mit seinem fachlichen Hintergrund als Designer und Unternehmer setzte Poletto organisatorische Veränderungen um. Daraus entstand das interne Fintech der Bankengruppe, das heute als George Labs firmiert. Poletto war eine treibende Kraft bei der Etablierung von George Labs als strategische digitale Innovationseinheit mit dem Ziel, innerhalb der Erste Group eine Kultur des lösungsorientierten Experimentierens und Unternehmertums zu schaffen und das Kundenerlebnis für die Kunden der Erste Group zu verbessern. George, das bahnbrechende Produkt des Labs, hat sich zu einer paneuropäischen Banking-Plattform entwickelt, die für fast 6 Millionen Benutzer "Geld unkompliziert macht". Bevor er zur Erste kam, leitete Poletto seine eigene Design-Agentur in Wien, wo er eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Realisierung digitaler Designprojekte für einige der größten Marken Europas vorweisen konnte.

Über Gerda Holzinger-Burgstaller Gerda Holzinger-Burgstaller (41) hat fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche gesammelt, davon 14 Jahre bei der Ersten. Im Juli 2019 wurde sie zum CFO und CRO der Erste Bank Oesterreich ernannt. Zwischen 2011 und 2019 bekleidete Holzinger-Burgstaller verschiedene leitende Positionen im Generalsekretariat der Erste Group und unterstützte das Management-Team der Erste bei verschiedenen unternehmerischen Meilensteinen wie der Abspaltung der Erste Group, der Kapitalerhöhung 2013 und der Ausgabe und Einlösung des Partizipationskapitals der Erste Group. Holzinger-Burgstaller begann ihre Karriere bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), bevor sie 2006 zur Erste Bank kam. Zwischen 2017 und 2019 war sie ehrenamtlich im Vorstand der sozial orientierten "Zweiten Wiener Vereins-Sparcasse" tätig. Holzinger-Burgstaller schloss ihr Studium an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien ab und hält ein Doppeldiplom in Wirtschaft (2003) und Recht (2010).

(Ende)

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer/ Simone Pilz Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

