Der DAX ist am Donnerstag dieser Woche wieder einmal in den Korrekturmodus eingetreten. Während ich diese Zeilen verfasse, notiert unser heimischer Leitindex knapp über 12.600 Punkten. Die Marke von 13.000 Zählern ist etwas weiter in die Ferne gerückt. Das Minus beläuft sich auf über 3 %. Du kennst das mit Sicherheit schon: Für Foolishe, weitsichtige Investoren beginnt die Zeit, in der man Ausschau nach günstigen, attraktiven und vor allem langfristigen Chancen suchen kann. Möglicherweise ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...